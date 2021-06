Il nuovo volantino Euronics lanciato dal’azienda solamente in determinati punti vendita appare essere esclusivo e ricco di occasioni da non perdere assolutamente di vista.

La campagna promozionale, come anticipato, risulta essere limitata a solamente determinati punti vendita sul territorio nazionale, in particolare quelli di proprietà del socio Euronics La Via Lattea, con scadenza fissata al 30 giugno 2021. I prodotti sono distribuiti con garanzia legale della durata di 24 mesi, ma sopratutto nella variante no brand con aggiornamenti tempestivamente rilasciati dai produttori, non dagli operatori telefonici.

Euronics: le occasioni del volantino sono moltissime

I prezzi bassi disponibili da Euronics sono davvero tantissimi, e sopratutto molto vari tra di loro, si parte dai top di gamma più in voga nel periodo, come Xiaomi Mi 11 a 799 euro, Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, Galaxy S21+ o galaxy S21, per scendere poi verso soluzioni più accessibili e dai prezzi abbordabili per la maggior parte di noi.

In questi casi infatti parliamo di Xiaomi Mi 11 Lite 5G a 399 euro, Redmi 9C a 129 euro, Redmi 9A a 99 euro, Redmi Note 10 5G a 229 euro, Redmi 9T a 189 euro, Galaxy A32, Galaxy A72 o Samsung Galaxy A52.

I migliori sconti del volantino Euronics sono tutti raccolti nelle pagine che potete trovare elencate nell’articolo, in questo modo scoprirete i singoli prezzi che l’azienda ha pensato appositamente per voi, con tanto di offerte applicate sui migliori prodotti in circolazione.