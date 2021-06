Carrefour vuole distinguersi dalla massa di supermercati sempre pronti a lanciare offerte speciali applicate sulla tecnologia generale, ed in parte sulla telefonia mobile, per questo ha pensato ad un volantino quasi unico nel proprio genere.

Tutti gli sconti che vi racconteremo sono da considerarsi validi fino al 30 giugno 2021, in ogni singolo punto vendita in Italia, senza vincoli territoriali (basta sapere che non sono accessibili sul sito ufficiale). Il volantino prevede prodotti commercializzati con garanzia di 24 mesi, e sopratutto in versione completamente sbrandizzata.

Carrefour: quante promozioni nel volantino

Il volantino Carrefour rappresenta un buonissimo punto di partenza per gli utenti che vogliono cercare di acquistare uno smartphone di fascia intermedia, in vendita a poco meno di 300 euro, senza essere costretti e rinunciare sulla qualità generale.

I modelli attualmente coinvolti riguardano Xiaomi Redmi Note 10 5G, Samsung Galaxy A52, Oppo A74, Samsung Galaxy A12, Motorola E7i Power, Oppo A15 e similari. Tutti sono in vendita in versione no brand, e con la solita garanzia legale della durata di 24 mesi, da esercitare sempre nei medesimi punti vendita.

Per il resto, se interessati ai prodotti TCL, segnaliamo la presenza di una coppia di dispositivi, TCL 20L e TCL MoveAudio S150, il cui prezzo si aggira attorno ai 199 euro (quando solamente lo smartphone costa esattamente la stessa cifra).

I dettagli della campagna promozionale sono raccolti apposta per voi nelle pagine che trovate nell’articolo.