Netflix è senza ombra di dubbio la piattaforma di streaming video più ambita in assoluto. Propone sempre delle soluzioni interessanti tra documentari, serie TV e film, con un catalogo davvero immenso a cui fare riferimento. Una delle serie TV di maggior successo sulla piattaforma è senza ombra di dubbio You. Attualmente, pare che siano terminate le riprese della terza stagione dello show thriller che narra la storia di un libraio di New York, il cui sentimento forte per una ragazza sfocerà poi in un ossessione. You è tra le serie TV più amate in assoluto dal pubblico di Netflix, e pare che sia una vera e propria punta di diamante per la piattaforma.

You: ecco da cosa è ispirata la serie TV di Netflix

La serie TV è stata presentata ufficialmente nel 2018, e torna con una nuova season ancora più thriller e misteriosa. Infatti, il nuovo capitolo, così come quelli prima, saranno ispirati e basati sul nuovo libro di Caroline Kepnes. Il suddetto si chiama You Love Me, e parlerà di Joe Goldberg in un contesto più a contatto con la natura, cambiando totalmente aria.

Come detto prima, la serie è ispirata ai romanzi di Caroline Kepnes, e pare che sia molto ispirata. La scrittrice, infatti, ha da poco confermato anche l’uscita di un quarto libro. Tuttavia, noi amanti della piattaforma californiana, aspettiamo ancora con ansia la terza stagione, la quale sarà sicuramente composta da 10 episodi. Nonostante i vari ritardi che ha purtroppo imposto la pandemia da coronavirus, dovremmo rivedere lo show probabilmente entro la fine del 2021.