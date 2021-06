WhatsApp: un aggiornamento sta per portare una novità super attesa

Non ci sono limiti per applicazioni come WhatsApp, una delle prime a portare innovazione tra gli utenti nel mondo mobile. Stiamo parlando infatti della prima applicazione di messaggistica istantanea per uno smartphone, la quale è stata in grado di battere anche i tanto cari vecchi SMS.

Sono arrivati allo stesso tempo tantissimi aggiornamenti in grado di migliorare già qualcosa di apparentemente perfetto, soprattutto negli ultimi tempi. Nuovi update sono inoltre programmati per il futuro con la voglia di provare a distaccare Telegram, rivale che negli ultimi anni ha guadagnato molto terreno. Secondo quanto riportato però gli ultimi aggiornamenti di WhatsApp avrebbero già contribuito a rendere più felici gli utenti iscritti all’applicazione.

WhatsApp: dopo l’aggiornamento delle note audio ecco la modalità multi dispositivo

L’ultimo aggiornamento che di certo avrà fatto piacere a tantissimi utenti, disturbando invece qualcun altro è quello delle note audio. Su WhatsApp infatti ora sarebbe possibile velocizzare le note audio fino ad una velocità doppia. Nel frattempo però sarebbe in cantiere un aggiornamento richiesto da tempo da tutti gli utenti, i quali si trovano in grande difficoltà soprattutto quando hanno più di uno smartphone.

È infatti pronto il nuovo update che porterà la possibilità di utilizzare allo stesso tempo lo stesso account su più dispositivi. L’obiettivo di WhatsApp quindi è ancora quello di sorprendere.

“E’ stata una grande sfida tecnica far sincronizzare correttamente i messaggi e i contenuti su tutti i dispositivi configurati, anche quando la batteria del telefono si scarica, ma abbiamo risolto questo problema e non vediamo l’ora di lanciare l’aggiornamento“.