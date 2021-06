Il nuovo volantino lanciato nel periodo corrente da Unieuro è sicuramente uno dei migliori e più interessanti di sempre, proprio perché in grado di offrire un regalo inaspettato ed apprezzatissimo.

Il cliente potrà decidere di recarsi presso un negozio in Italia, o direttamente online sul sito ufficiale (con spedizione gratuita a partire da 49 euro), ricevendo in cambio un prodotto omaggio. L’accesso è possibile solo con l’acquisto dei modelli contrassegnati, non sono coinvolti tutti i dispositivi inclusi nel catalogo aziendale. Di base viene offerta gratis una bicicletta del valore di 299 euro, ma aggiungendo 59 euro sarà possibile accedere ad un monopattino del valore di 359 euro.

Gli sconti migliori di Amazon sono disponibili solo su questo canale telegram, iscrivetevi subito per riceverli gratis.

Unieuro: quante offerte speciali per tutti

I migliori smartphone in promozione partono dalla fascia alta della telefonia mobile, arrivando a proporre un Samsung Galaxy S21 a 679 euro, oppure un Galaxy S20 FE a 499 euro, un Oppo Find X3 Neo a 729 euro e Asus ZenFone 8 a 699 euro.

Scendendo verso una fascia maggiormente alla portata di tutti noi, ecco arrivare soluzioni del calibro di Samsung Galaxy A32 a 249 euro, Galaxy A12 a 179 euro, Xiaomi Mi 11 Lite a 349 euro, Xiaomi Redmi 9T a 169 euro, Redmi 9 a 129 euro, Realme C21 a 119 euro, Motorola G10 a 219 euro, Oppo Find X3 Lite a 429 euro, Oppo A94 a 349 euro e similari.

Come avete potuto notare, le occasioni a vostra disposizione sono davvero tantissime e molto varie tra di loro, per questo motivo dovete aprire le pagine che potete trovare nel nostro articolo.