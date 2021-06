The Umbrella Academy: è ufficiale, sono arrivati i titoli dei nuovi episodi

Ottime notizie in arrivo per quanto riguarda The Umbrella Academy, la serie tv incentrata sulla vita di personaggi nati con superpoteri speciali (famiglia Hargreeves) e frequentanti la Umbrella Academy. Nato nel 2019, lo show fantasy è ispirato al fumetto omonimo di Gerard Way e Gabriel Bà.

La seconda stagione si era conclusa con i fratelli Hargreeves che avevano bloccato l’apocalisse degli anni ’60. Questi scoprono poi che il loro viaggio aveva dato vita ad una nuova linea temporale in cui Sir Reginald era ancora in vita e aveva creato a sua volta una nuova accademia, la Sparrow Academy, di cui fa parte anche Ben, il fratello morto in passato.

The Umbrella Academy: data di uscita e titoli dei nuovi episodi

Ci duole dirvi che la data di uscita della terza stagione non è ancora approvata, ma si pensa che sarà rilasciata entro la fine dell’anno o agli inizi del 2022.

Nel panel dedicato alla serie organizzato durante la Geeked Week, sono emersi i i titoli dei dieci episodi che andranno a comporre la terza stagione di The Umbrella Academy:

Episodio 1: Meet the Family

Episodio 2: World’s Biggest Ball of Twine

Episodio 3: Pocket Full of Lightning

Episodio 4: Kugelblitz

Episodio 5: Kindest Cut

Episodio 6: Marigold

Episodio 7: Auf Wiedersehen

Episodio 8: Wedding at the End of the World

Episodio 9: Six Bells

Episodio 10: Oblivion

Sebbene non sia ancora nota la data d’uscita, il primo titolo era già arrivato agli orecchi dei fan. Questo, come si può dedurre dal nome, rimanda all’incontro tra i componenti dell’Umbrella Academy e quelli della Sparrow Academy. Qualcosa ci dice che ne vedremo delle belle!