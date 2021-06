Postepay e il nuovo tentativo di phishing che minaccia tutti, conti svuotati

Non sono bastate in passato le varie esperienze negative a far capire al pubblico di non doversi fidare dei messaggi in arrivo. Purtroppo sul proprio smartphone possono arrivare dei messaggi all’apparenza provenienti dalle filiali dove sono state sottoscritte carte di credito, di debito o prepagate. In quel caso bisogna analizzare al meglio il messaggio, il quale potrebbe infatti comportare problematiche non di poco conto.

All’essere bersagliati sono soprattutto gli utenti in possesso di una Postepay, carta molto famosa e la più diffusa in Italia. Questo comporta dunque molte più possibilità di riuscita di una singola truffa, la quale sistematicamente arriva come tentativo di phishing. Non si tratta altro che di messaggi che fingono di arrivare dalla filiale ma che in realtà vogliono solo le credenziali di accesso per accedere ai conti. Un nuovo messaggio infatti sarebbe in circolo in questi giorni, portando gli utenti a rivelare le loro password per poi svuotare il conto.

Postepay: questo è il messaggio che sta tenendo sotto scacco tutti gli utenti con carta

Gentile utente

Con la presente email, ti informiamo che la tua utenza e le funzioni del tuo conto Intesa sono state temporaneamente disabilitate. Abbiamo applicato queste restrizioni sul tuo conto perchè hai raggiunto una soglia di attività che richiede la verifica obbligatoria di alcune delle tue informazioni

Non potrai più prelevare denaro o effettuare pagamenti con la tua carta se non procedi con l’aggiornamento del tuo profilo Online Banking.

Puoi effettuare l’aggiornamento del tuo profilo sul nostro sito, cliccando sul link seguente:

LINK: AREA CLIENTI POSTEPAY

Ti ringraziamo per la tua collaborazione!

Assistenza Clienti Postepay