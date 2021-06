Anche Kena Mobile come molti altri gestori virtuali sembrerebbe aver trovato la quadra giusta per andare avanti. Le sue offerte, annunciati anche durante le campagne pubblicitarie televisive, stanno riscuotendo un grande successo visti i contenuti al loro interno. I prezzi risultano inoltre molto bassi a tal punto da interessare anche a tutti quegli utenti che da sempre preferiscono gestori come Vodafone e TIM.

Inoltre c’è anche l’opportunità di avere un rimborso fino a 50 € portando un massimo di 10 amici da presentare al gestore. Basterà semplicemente richiedere il codice.

Kena Mobile: fino a fine giugno ci saranno le migliori offerte

Offerta per i nuovi numeri

Minuti senza limiti per telefonare tutti i gestori fissi e mobili

per telefonare tutti i gestori fissi e mobili SMS senza limiti verso tutti i gestori

verso tutti i gestori 50 giga in rete 4G per navigare sul web fino a 30 Mbps

in rete 4G per navigare sul web fino a 30 Mbps Costo mensile: soli 7,99 euro al mese per sempre

al mese per sempre Costo di attivazione 4,99 euro SIM e consegna gratuita

Per clienti Iliad, Poste Mobile, Lycamobile, Nuovi numeri e altri MVNO:

Minuti senza limiti per telefonare tutti i gestori fissi e mobili

per telefonare tutti i gestori fissi e mobili SMS senza limiti verso tutti i gestori

verso tutti i gestori 100 giga in rete 4G per navigare sul web fino a 60 Mbps

in rete 4G per navigare sul web fino a 60 Mbps Costo mensile: soli 9,99 euro al mese per sempre

al mese per sempre Costo di attivazione SIM e consegna gratis

Per tutti gli operatori: