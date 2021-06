I Reels su Instagram inizieranno a includere annunci pubblicitari, stando a quanto annunciato da Facebook, società madre della piattaforma.

Fino ad ora, l’obiettivo dei Reels era abbattere il concorrente per eccellenza in questo campo, TikTok. Tuttavia, con il corso del tempo la situazione si è stabilizzata e l’azienda ha deciso di adottare una strategia diversa e completamente nuova, portando le pubblicità tipiche di post e storie anche nei Reels. La piattaforma inizierà a includere post sponsorizzati di una vasta gamma di marchi, nonché i brevi video delle persone seguite dagli utenti e altri a cui l’algoritmo pensa che potrebbero essere interessati.

La società ha iniziato a testare gli annunci ad aprile, in India, Brasile, Germania e Australia. Gli annunci iniziali includevano post di BMW, Louis Vuitton, Netflix e Uber. Ma ora verranno lanciati a livello globale, ha affermato la società. “Vediamo i Reels come un ottimo modo per le persone di scoprire nuovi contenuti su Instagram, quindi gli annunci sono una scelta naturale”, ha affermato il direttore operativo di Instagram Justin Osofsky, secondo Reuters.

“I marchi di tutte le dimensioni possono trarre vantaggio da questo nuovo format creativo in un ambiente in cui le persone vengono già intrattenute con altri contenuti”. Gli annunci funzioneranno in gran parte come gli altri Reels: durano 30 secondi e si adattano al normale feed dei post di altri utenti. Saranno contrassegnati con una piccola etichetta che specifica “contenuti sponsorizzati”. Idea in realtà copiata nuovamente a TikTok.

TikTok, da cui i Reels hanno preso gran parte delle caratteristiche attuali, ha già degli annunci. Funzionano anche in gran parte come altri post organici sull’app, con un piccolo banner che li contrassegna come pagati dai marketer. La piattaforma dei Reels è stata lanciata nell’agosto 2020, insieme alla rapida crescita di TikTok e alle crescenti indicazioni dell’amministrazione Trump che quest’ultima app potrebbe essere vietata.