Iliad propone la Giga 80 e la Flash 120 con il 5G gratis

L’arrivo di Iliad in Italia è stato accolto con sentimenti nettamente contrastanti tra loro. Le opinioni del pubblico erano infatti diametralmente opposte, dal momento che c’era chi pensava si potesse trattare di una meteora e chi invece era sicuro che potesse arrivare il gestore della svolta.

Alla fine coloro che pensavano proprio questo sono stati gratificati dai risultati del gestore. Iliad ha ottenuto infatti grandissimi risultati, portando dalla sua parte oltre 3 milioni di utenti in poco più di tre anni. A quanto pare i numeri sarebbero destinati a crescere prossimamente, visto anche l’impatto delle due offerte attualmente disponibili sul sito ufficiale. Ricordiamo infatti che Iliad permette di avere due promozioni diverse tra loro con una che durerà fino alla fine del mese di giugno per poi sparire.

Iliad offre a tutti i 120 e 80 giga per navigare sul web con le due offerte a meno di 10 €

Flash 120 e Giga 80: questi sono i nomi che stanno facendo vacillare anche gli utenti più contenti con altri provider che non siano Iliad.

Si tratta d’altronde di due offerte complete sotto ogni punto di vista, sia per quanto riguarda minuti e messaggi che per quanto concerne la connessione ad Internet. Inoltre non sono da sottovalutare i prezzi mensili, i quali corrispondono rispettivamente a 9,99 € al mese e 7,99 € al mese. Entrambe le offerte mobili dispongono di minuti ed SMS illimitati verso tutti, con la prima che permette addirittura di avere 120 giga in 5G. La seconda offerta invece si ferma a 80 giga in 4G. Ricordiamo che i prezzi valgono per sempre.