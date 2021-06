HBO Max è stato deriso per aver inviato un’e-mail insolita ai suoi clienti. Il messaggio – apparentemente inviato a un numero significativo di abbonati al servizio – non pubblicizza un nuovo programma o funzionalità. Infatti, include un messaggio criptico che sembra esser stato inviato per errore.

“Integration Test Email #1“, si legge nella riga dell’oggetto dell’email. “Questo modello viene utilizzato solo in fase di test.” Quando i destinatari hanno aperto l’e-mail e si sono resi conto che era stata inviata per errore, la reazione è andata dallo scherno alla simpatia per la persona che aveva chiaramente inviato quella che era un’e-mail di prova interna a potenzialmente milioni di abbonati.

HBO Max: mail destinata ai dipendenti inviata per errore a milioni di abbonati

Molti hanno scherzato sul fatto che l’e-mail suonasse come un nuovo programma che potrebbe arrivare sulla piattaforma. Il test citato è la parte del processo di sviluppo in cui i singoli pezzi di software vengono uniti e testati per garantire che funzionino nel loro insieme. In quanto tale, il messaggio era presumibilmente destinato a rimanere all’interno dell’azienda come test, piuttosto che inviato a tutti.

HBO Max ha confermato su Twitter che l’e-mail è stata inviata per errore e ha accusato uno stagista. “Questa sera abbiamo inviato per errore un’e-mail di prova vuota a una parte della nostra mailing list di HBO Max”, ha scritto la società sul suo account di assistenza ufficiale. “Ci scusiamo per l’inconveniente. Mentre le battute si accumulano, sì, era lo stagista”. Un errore insolito che fortunatamente non ha causato danni irreparabili, si spera valga anche per lo stagista.