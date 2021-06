Il volantino Euronics rappresenta indiscutibilmente un buonissimo punto di partenza per gli utenti che vogliono cercare di spendere il meno possibile su ogni prodotto.

Il limite più grande, dopo aver lanciato ottime promozioni disponibili globalmente, riguarda l’accessibilità ristretta ad uno specifico numero di punti vendita, in particolare quelli di proprietà del socio Euronics La Via Lattea, senza avere la possibilità di accedervi tramite il sito ufficiale dell’azienda stessa.

I prodotti sono tutti commercializzati con garanzia legale della durata di 24 mesi, la quale dovrà necessariamente essere esercitata nelle medesime location d’acquisto.

Euronics: ecco quali sono i migliori sconti

I prodotti in promozione da Euronics rendono felici gli utenti che vogliono accedere ad un Samsung Galaxy, grazie al rimborso di 150 euro previsto dall’azienda, sarà possibile godere di Galaxy S21 Ultra, Galaxy S21+ o Galaxy S21, ricevendo in cambio denaro offerto direttamente dal produttore.

In caso contrario si consiglia l’accesso ad una lunga serie di Xiaomi in vendita a prezzi complessivamente abbordabili per la maggior parte di noi, si possono difatti trovare Xiaomi Redmi Note 10 5G, Mi 11 Lite 5G, Redmi 9T, Mi 11, Mi 11i G, Redmi 9C, Redmi 9A o altri ancora, tutti con prezzi che oscillano tra 99 e 799 euro.

I dettagli della campagna promozionale sono integralmente raccolti nelle pagine che potete trovare elencate direttamente nella pagine qui sotto, in questo modo scoprirete i singoli prezzi senza dovervi minimamente spostare dal divano di casa vostra.