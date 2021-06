I migliori prezzi disponibili da Esselunga fanno davvero risparmiare gli utenti italiani, arrivano difatti sconti speciali su ogni acquisto effettuato, a partire dagli smartphone Apple.

A dispetto di quanto si potrebbe pensare, per una volta il volantino dell’azienda non focalizza esclusivamente la propria attenzione su prodotti relativamente economici, ma si butta a capofitto nel mondo degli smartphone di fascia alta. Il prodotto in promozione viene distribuito con garanzia di 24 mesi, e sopratutto risulta essere disponibile in versione no brand.

Esselunga: questo sconto è da capogiro

Lo smartphone in questione è appunto l’Apple iPhone 12, un terminale di fascia altissima, in vendita nel periodo corrente ad un prezzo maggiormente abbordabile, sebbene ancora abbastanza elevato. Gli utenti lo potranno acquistare a 789 euro, nella variante con 128GB di memoria interna.

La scheda tecnica narra di un dispositivo più che interessante, infatti è caratterizzato da un ampio display OLED da 6,1 pollici di diagonale, con risoluzione FullHD+, affiancato da 4GB di RAM, il riconoscimento del viso 3D, e sopratutto un paio di fotocamere di alto livello nella parte posteriore.

L’acquisto, come anticipato, può essere completato solamente presso i punti vendita fisici sparsi per il territorio, ma è importante ricordare che le scorte disponibili sono molto limitate, di conseguenza potrebbero davvero terminare prima del previsto. Il consiglio è quindi di affrettare la scelta, in modo da evitare spiacevoli conseguenze o impossibilità di accesso al prodotto effettivamente desiderato (sebbene la promozione sia attiva).