CoopVoce e le sue offerte Evolution che partono da 4,50 euro al mese

Sottoscrivere un’offerta di Un gestore virtuale può essere un grande vantaggio, senza perdere alcun tipo di qualità. Di certo in alcuni casi la velocità di rete viene ridotta al minimo, contrariamente a quanto accade invece sottoscrivendo un’offerta di un gestore classico come Tim o Vodafone.

Ce ne sono invece alcuni molto interessanti che riescono comunque a tenere il passo, uno su tutti è senza dubbio CoopVoce. Ci sono tante varianti rispetto agli scorsi anni per quanto riguarda questo gestore, il quale prima veniva tacciato di concedere pochi contenuti nelle sue offerte. Ora invece la strategia è diversa, visto che proprio i contenuti tanto criticati in passato si sono moltiplicati. Inoltre CoopVoce riesce anche a disporre prezzi molto bassi che durano per sempre nel tempo. L’obiettivo in questo caso quindi è sempre quello di mettere a disposizione del pubblico il meglio, soprattutto con l’ultima linea Evo che persiste ancora sul sito ufficiale.

CoopVoce: la linea EVO vince ancora con tanti contenuti

EVO 50

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

50 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: soli 9,50 euro al mese per sempre

EVO 10

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

10 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 5,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS