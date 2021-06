Sconti pazzi per gli utenti che sceglieranno di recarsi personalmente in uno degli innumerevoli punti vendita di Coop e Ipercoop dislocati sull’intero territorio nazionale.

I prodotti in promozione sono davvero moltissimi, ed altrettanto vari tra di loro; l’unica cosa da sapere riguarda l’accessibilità esclusiva sul territorio nazionale, gli utenti non potranno godere degli stessi prezzi sul sito ufficiale dell’azienda o da altre parti in Italia. I prodotti sono come al solito commercializzati con garanzia legale della durata di 24 mesi.

Coop e Ipercoop: le nuove offerte sono ottime

Coop e Ipercoop focalizzano la propria attenzione su uno degli smartphone di fascia medio-bassa più richiesti del momento, stiamo parlando dell’ottimo Xiaomi Redmi Note 10, oggi disponibile all’acquisto alla modica cifra di soli 199 euro, e da consigliare subito agli utenti che vogliono spendere poco, godendo di buone prestazioni generali.

La scheda tecnica lo dipinge perfetto per la fascia di prezzo di posizionamento, infatti presenta display IPS LCD da 6.43 pollici (con annessa risoluzione HD+), 4GB di RAM, processore octa-core, una splendida batteria da 5000mAh (in grado di renderlo a tutti gli effetti un battery phone), per finire con sistema operativo Android 11 e personalizzazione grafica MIUI.

La campagna promozionale, come anticipato, è disponibile solo ed esclusivamente nei punti vendita fisici sul territorio nazionale, senza distinzioni o limitazioni di alcun tipo. Le scorte non dovrebbero essere limitate, anche se come al solito si consiglia una rapida decisione, onde evitare spiacevoli conseguenze.