Le offerte Comet vi faranno risparmiare al massimo, grazie infatti ad una lunga serie di promozioni molto speciali applicate direttamente sui prodotti più interessanti del periodo, ed appartenenti anche alla fascia più alta della telefonia mobile, e non solo.

Gli acquisti, come al solito, possono essere completati in ogni negozio, senza distinzioni o vincoli particolari, come anche sul sito ufficiale dell’azienda, avendo la possibilità di ricevere la merce gratuitamente al proprio domicilio al superamento dei 49 euro di spesa. I clienti potranno inoltre godere della solita garanzia legale della durata di 24 mesi, da esercitare sempre nelle stesse location d’acquisto.

Iscrivetevi quanto prima al nostro canale Telegram ufficiale per ricevere sul vostro smartphone i codici sconto Amazon ed essere sempre aggiornati sulle migliori offerte.

Comet ne ha per tutti: ecco il nuovo spettacolare volantino

I prezzi del volantino Comet partono dalla fascia alta della telefonia mobile, è infatti disponibile il miglior Samsung Galaxy del 2021, o il più equilibrato, quale è il Galaxy S21, ad una cifra complessivamente abbordabile, infatti saranno necessari circa 729 euro per il suo acquisto nella variante o brand. Stesso discorso per l’Apple iPhone 12, il prodotto che tutti stavano aspettando potrà essere raggiunto con un esborso finale di 749 euro.

In alternativa è possibile ridurre leggermente le pretese, puntando direttamente verso Xiaomi Redmi Note 10 Pro a 299 euro, Xiaomi Mi 11 Lite 5G a 399 euro, Redmi Note 10S a 259 euro, Realme 8 Pro a 279 euro, Wiko View 4 Lite a 99 euro, Samsung Galaxy A12 a 149 euro, Galaxy A02s a 129 euro e similari. Tutte le migliori offerte sono raccolte per voi nel volantino sottostante.