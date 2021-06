WindTre lancia la sua nuova tariffa in opposizione alla promozione Flash 120 di Iliad. Il gestore arancione ha deciso di garantire a tutti i suoi clienti futuri una ricaricabile vantaggiosa per costi e soglie di consumo come la WindTre Star+.

WindTre, la nuova tariffa contro Iliad: 100 Giga e minuti a costo record

A differenza di Iliad, la WindTre Star+ garantisce soglie di consumo meno estesi, ma con un prezzo mensile inferiore. In base alla scelta commerciale di WindTre, la promozione Star+ risulta più conveniente di quella di Iliad per quanto concerne il rapporto tra costi e consumi.

I clienti che decidono di sottoscrivere la Star+ potranno beneficiare di chiamate senza limiti verso tutti i fissi e mobili, SMS da inviare a chiunque e 100 Giga per la connessione internet. Il prezzo previsto per il rinnovo della ricaricabile sarà di 7,99 euro ogni mese.

Gli utenti che optano per tale promozione di WindTre dovranno accettare una serie di condizioni. Nel momento dell’attivazione, ad esempio, gli abbonati dovranno aggiungere un costo una tantum dal valore di 10 euro. Questa spesa extra sarà necessaria anche per l’acquisto della scheda SIM.

Altro fattore determinante per scegliere questa iniziativa targata WindTre è l’operazione per la portabilità del numero. Allo stato attuale, quindi, la ricaricabile sarà disponibile solo per quegli utenti che arrivano da da altro gestore ed in particolar modo da TIM, Vodafone e Iliad. Gli abbonati futuri del provider potranno richiedere ulteriori informazioni in uno degli store ufficiali di WindTre sul territorio nazionale. Non disponibile per ora l’attivazione online.