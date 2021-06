WindTre lancia la nuova offerta GO 100 Star Plus. Il gestore, tramite una nuova campagna di SMS winback, sta rivolgendo la sua tariffa agli ex clienti, i quali hanno tempo fino al 21 giugno per acquistare la nuova SIM e richiedere il trasferimento del numero dall’attuale operatore.

L’attivazione della WindTre GO 100 Star Plus non potrà essere effettuata indistintamente da tutti gli ex clienti bensì da coloro che saranno contattati nei prossimi giorni dal gestore WindTre tramite l’apposito SMS. In caso di mancata ricezione sarà comunque possibile recarsi in uno dei punti vendita dell’operatore e richiedere assistenza per conoscere tutte le offerte disponibili per la propria linea.

WindTre GO 100 Star Plus: costo e contenuti!

La WindTre GO 100 Star Plus potrà essere attivata dagli ex clienti selezionati dal gestore, i quali avranno tempo fino al 21 giugno per recarsi in uno dei numerosi punti vendita e procedere con l’acquisto della nuova SIM. Quest’ultima non necessiterà alcun costo e anche l’attivazione potrà avvenire gratuitamente in quanto offerta dal gestore.

Gli ex clienti tornati in WindTre avranno a disposizione ogni mese: minuti illimitati verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 100 GB di traffico dati alla massima velocità disponibile.

L’unica spesa da sostenere riguarderà il rinnovo della tariffa WindTre, che prevede un costo di soli 7,99 euro al mese da sostenere tramite credito residuo.

La WindTre GO 100 Star Plus richiede un costo particolarmente irrisorio e garantisce un’ottima quantità di Giga di traffico dati. Tariffe simili sono proposte da WindTre ai clienti che desiderano effettuare la portabilità del numero da Iliad o MVNO.