WhatsApp: tre funzionalità nascoste che nessuno conosce

Per diversi anni WhatsApp non ha avuto alcun rivale nel mondo della messaggistica istantanea, ma non negli ultimi anni. Telegram infatti sta guadagnando tanto terreno, soprattutto grazie alle sue funzionalità esclusive che WhatsApp non possiede. Allo stesso tempo il colosso appartenenti a Facebook sta cercando di adeguarsi e di migliorare al contempo, proprio per mettere in difficoltà la concorrenza.

Secondo quanto riportato però ci sarebbero alcune funzionalità raggiungibili mediante applicazioni di terze parti. Il pubblico avrebbe paura di utilizzarne alcune proprio perché ci sono tantissimi inganni in giro, ma ne abbiamo individuate tre molto sicure e soprattutto gratuite. Queste permetteranno di utilizzare delle funzionalità che WhatsApp di certo non introdurre mai nella sua piattaforma.

WhatsApp: queste tre funzioni sono molto utili per chi vuole trasgredire

Una delle funzioni che sta destando molta attenzione negli utenti WhatsApp è quella di Whats Tracker. Si tratta di un’applicazione molto interessante che permette di tracciare i movimenti all’interno di WhatsApp di ogni persona. Basta infatti scegliere delle persone da monitorare per sapere l’orario preciso in cui entrano ed escono dall’applicazione di messaggistica ogni giorno con tanto di report a fine giornata.

Un’altra applicazione degna di nota è sicuramente WAMR, quella che permette di ottenere indietro tutti i messaggi che si trovano eliminati nella chat. Se qualcuno eliminerà il messaggio prima che lo leggiate, ecco l’applicazione che fa al caso vostro. Infine si chiude con Unseen, l’applicazione perfetta per passare inosservati leggendo ugualmente tutti i messaggi. Con questa non aggiornerete neanche l’ultimo accesso dopo aver letto tutto.