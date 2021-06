WhatsApp: torna il pericolo spia con il nuovo trucco gratuito

Da tempo si discute su quanto siano sicure le varie applicazioni che ogni giorno gli utenti utilizzano sul proprio smartphone. Ce ne sono davvero tante e calcolare il rischio però ognuna sarebbe davvero difficile, anche se è chiaro che essendo collegate al web possono comportare qualche grattacapo.

Una delle più prese di mira soprattutto dei truffatori risulta essere WhatsApp, applicazione che può essere dunque anche un metodo di diffusione fulmineo. I truffatori infatti si rifanno alla nota piattaforma di messaggistica proprio per diffondere in maniera rapidissima le varie truffe e gli inganni, ma non sarebbe solo questo il problema. In tanti infatti ricorderanno quando si temeva che WhatsApp potesse essere spiato dalle varie applicazioni di terze parti. In realtà oggi questo non è possibile dal momento che tutte quelle applicazioni di un tempo non hanno più alcuna funzionalità, essendo state tutte dismesse. Allo stesso tempo qualcuno si sarebbe preoccupato di una nuova situazione verificatasi ultimamente.

WhatsApp: con questa nuova applicazione è possibile spiare gli utenti nell’app

Le ultime notizie provenienti dal mondo WhatsApp non sarebbero rassicuranti per gli utenti, anche se la situazione risulta meno grave del previsto. Sarebbe nata infatti una nuova applicazione utile per spiare le persone, ma senza essere poi troppo invasiva.

Si tratta dell’applicazione Whats Tracker, la quale riuscirebbe a concedere l’opportunità di sapere in tempo reale i movimenti. Stiamo parlando di entrata e uscita, con l’opportunità di monitorare persona per persona e sapere quando scelgono di accedere o disconnettersi da WhatsApp. Il tutto almeno per il momento risulta legale e gratuito.