Arrivano notizie non confortanti per gli utenti di Vodafone nel corso di questa stagione estiva. Il provider inglese, infatti, ha decido di applicare degli aumenti di prezzo per una gran parte dei suoi abbonati. In particolare, il gestore ha previsto un rincaro dei costi per una delle sue tariffe più popolari: la Special 50 Giga.

Vodafone, più 2 euro da pagare per Special 50 Giga

I clienti di Vodafone che hanno la Special 50 Giga dovranno ora affrontare un aumento dei prezzi dal valore di 2 euro. In base ai nuovi listini, vi sarà un costo fisso di 9,99 euro per gli abbonati che sino a qualche settimana fa pagavano 9,99 euro. Il prezzo invece sale a 8,99 euro al mese per gli utenti cui il precedente costo era di 6,99 euro.

Nonostante il rincaro per i prezzi, Vodafone non ha al tempo stesso garantito un surplus per i consumi della tariffa. I clienti che scelgono la Special 50 Giga pertanto avranno sempre a loro disposizione chiamate illimitate verso tutti e SMS integrate da 50 Giga per la connessione internet sotto rete 4G.

L’aumento dei prezzi per una delle promozioni più popolari di Vodafone vale soltanto per i vecchi abbonati. Per i nuovi abbonati, invece, c’è una sorpresa, ma in senso positivo. Il gestore infatti guarda a costoro anche grazie ad una garanzia aggiuntiva.

Stando agli accordi che stesso Vodafone ha siglato nei mesi scorsi con i tecnici di AGCOM, per i nuovi abbonati con la Special 50 Giga così come con altre tariffe è previsto un prezzo bloccato almeno per il primo semestre.