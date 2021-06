Postepay: con un messaggio parte la truffa che svuota il conto

Capito ormai molto spesso che il mondo delle truffe riesca ad abbracciare anche quelle realtà all’apparenza molto più sicure del solito. Stiamo parlando del mondo della finanza, il quale al suo interno comprende anche gli utenti che sono dotati di una carta. Non importa che tipologia di supporto elettronico sia, ma la cosa importante è che tutti devono sapere che ci sono dei truffatori pronti a scoprirne le credenziali di accesso.

La carta più bersagliata di tutte è di sicuro la Postepay, quella più diffusa in tutto il territorio italiano. Le possibilità di riuscita di un qualsiasi tentativo di phishing, ovvero di un messaggio che finge di arrivare dalla filiale, sono molto maggiori. Durante gli ultimi giorni infatti c’è stato tanto fermento tra gli utenti italiani, i quali riferiscono di un nuovo messaggio. Questo arriverebbe sullo smartphone fingendo di voler constatare una problematica, non obiettivo sarebbe quello di ottenere le credenziali di accesso. Infine il conto potrebbe essere svuotato in pochi minuti.

Postepay: questo è il messaggio che sta mettendo in crisi tutti gli italiani

Gentile utente

Con la presente email, ti informiamo che la tua utenza e le funzioni del tuo conto Intesa sono state temporaneamente disabilitate. Abbiamo applicato queste restrizioni sul tuo conto perchè hai raggiunto una soglia di attività che richiede la verifica obbligatoria di alcune delle tue informazioni

Non potrai più prelevare denaro o effettuare pagamenti con la tua carta se non procedi con l’aggiornamento del tuo profilo Online Banking.

Puoi effettuare l’aggiornamento del tuo profilo sul nostro sito, cliccando sul link seguente:

LINK: AREA CLIENTI POSTEPAY

Ti ringraziamo per la tua collaborazione!

Assistenza Clienti Postepay