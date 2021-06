Sembrerebbe che Motorola sia pronta a lanciare sul mercato tre (tecnicamente quattro) nuovi smartphone di fascia media della serie Edge: i nomi in codice dei dispositivi sarebbero Berlin, PStar e Kyoto.

Le indiscrezioni dicono che il modello denominato attualmente Berlin, sarà disponibile anche in una variante per il Nord d’America. Scopriamo insieme tutti i dettagli sui nuovi dispositivi.

Motorola pronta a lanciare nuovi modelli di smartphone Edge

Il più potente dei tre, ovvero Berlin, avrà chip Snapdragon 778G e sarà disponibile in variante da 6 o 8 GB di RAM, in accoppiata a 128 o 256 GB di memoria interna. Di questo smartphone si conoscono praticamente tutte le specifiche tecniche: avrà tre fotocamere posteriori, con 108MP per la principale, e camera frontale da 32MP. Per quanto riguarda gli altri dispositivi, le informazioni a disposizione sono minori, come potete vedere dalle tabelle in basso.

Il modello PStar dovrebbe montare un processore Kona platform with X55 5G modem con 6/8 GB di memoria RAM e 128/256 GB di memoria interna. Monterà una camera principale da 108 megapixel, una camera ultra – wide/macro da 16 megapixel ed una frontale da 16 megapixel. Questo modello sarà presumibilmente disponibile nei colori Nero, Bianco e Blu.

Infine il Motorola Edge Kyoto dovrebbe montare una camera principale da 108 megapixel, una camera ultra – wide/macro da 8 megapixel ed una frontale da 32 megapixel. Per questo modello sembrerebbe ancora sconosciuto il processore. Vi aggiorneremo non appena avremo qualche dettaglio in più. Rimanete connessi.