Il nuovo volantino MediaWorld convince tutti con una lunga serie di offerte e di promozioni molto speciali, riuscendo difatti a soddisfare anche i desideri più reconditi della maggior parte di noi.

La campagna promozionale è attualmente disponibile sia in negozio che sul sito ufficiale di Mediaworld, in questo secondo caso è prevista la spedizione a pagamento presso il domicilio, tranne che in rari casi. Tutti i prodotti sono commercializzati con garanzia di 24 mesi, la quale dovrà essere esercitata presso le medesime location di acquisto.

Per avere gratis i migliori codici sconto Amazon, dovete iscrivervi subito a questo canale Telegram.

MediaWorld: il volantino è uno dei migliori

MediaWorld stupisce la propria community con una campagna promozionale davvero pregevole, ed impreziosita da sconti applicati su alcuni top di gamma di alto livello, come ad esempio iPhone 12 Pro Max, iPhone 11 e Samsung Galaxy S21. Il primo modello è ovviamente il più costoso, richiede un esborso di ben 1329 euro, i restanti sono invece disponibili a 699 euro.

per coloro che invece si sentiranno pronti ad avvicinarsi al mondo dei dispositivi Samsung Galaxy di fascia medio-bassa, ecco arrivare importanti riduzioni applicate su Galaxy A32, disponibile a 229 euro, oppure un Galaxy A12, il cui prezzo finale non andrà oltre i soli 169 euro.

Quanto indicato nell’articolo rappresenta ovviamente un piccolo estratto di ciò che il volantino MediaWorld è attualmente in grado di offrire, per conoscere da vicino il resto della campagna promozionale, aprite quanto prima le pagine che potete trovare disponibili direttamente sul sito ufficiale aziendale (con il dettaglio dei prezzi).