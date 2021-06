IPTV e pirateria ai minimi termini: scoperti 2000 utenti, multati subito

Il mondo della pirateria sta attraversando un periodo abbastanza controverso, con attimi che lasciano pensare ad un futuro radioso e con altri momenti che invece fanno credere che tutto possa finire da un momento all’altro. Ricordiamo infatti che è sempre meglio sottoscrivere un abbonamento legale quando si tratta di pay TV, visto che la legge ormai non consente più di proseguire verso strade alternative del genere. Il mondo IPTV infatti è perennemente sotto attacco da parte della Guardia di Finanza che con le sue indagini sta conseguendo ottimi risultati da tempo.

IPTV: sono state scoperte due piattaforme e multati 2000 utenti, ecco a quanto ammontano le sanzioni

Gli ultimi tempi sono stati molto concitati per quanto riguarda la pirateria, visto che la Guardia di Finanza avrebbe scoperto due piattaforme in Sicilia e in Svizzera. I gestori sarebbero stati subito bloccati ed indagati con l’accusa di essere anche venditori del servizio. Per loro si prevede una sanzione che andrà da 2000 a 25.000 €. Sono stati beccati inoltre anche 2000 utenti, i quali utilizzavano in pianta stabile il servizio su più dispositivi. Per loro è prevista una multa da oltre 1000 €.