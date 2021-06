Il momento è finalmente arrivato: l’app Immuni si aggiorna sul Google Play Store alla versione 2.5.0 e accoglie l’atteso EU Digital Covid Certificate, vale a dire il Certificato verde COVID-19 (o Green Pass europeo).

Come anticipato qualche mese fa l’app Immuni è pronta a vivere una “seconda vita” accogliendo una nuova funzionalità per guidare passo passo gli utenti al recupero del Certificato verde COVID-19 in autonomia. Scopriamo maggiori dettagli.

Il Green Pass sbarca sull’applicazione Immuni

Il changelog parla inoltre di un aggiornamento dell’interfaccia e dei testi all’interno dell’applicazione per Android. Il Certificato COVID digitale dell’UE entrerà ufficialmente in vigore dall’1 luglio 2021, ma i Paesi possono già iniziare a rilasciare e utilizzare il documento. L’EU Digital Covid Certificate è una prova digitale.

Questa prova digitale attesta che la persona risulta o vaccinata contro il COVID-19 (indipendentemente dal tipo di vaccino), o ha ottenuto un test negativo recente oppure è guarita dalla patologia. Dopo aver aggiornato o scaricato l’app Immuni potete selezionare la funzione “EU Digital Covid Certificate”, premere su “Recupera EU Digital Covid Certificate” e compilare il modulo con i dati richiesti.

Una volta confermato potrete scaricare la Certificazione verde COVID-19 dalla Piattaforma nazionale-DGC del Ministero della Salute. Vi ricordiamo che il Green Pass può essere scaricato anche attraverso l’app IO.