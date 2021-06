Iliad: offerta da 120GB in 5G ma solo fino al 30 giugno, i dettagli

Riuscendo ad unire all’interno delle sue mani tutte le migliori qualità che un gestore telefonico potrebbe avere, Iliad si è presa il palcoscenico. La nota azienda che si occupa di telefonia mobile in Italia ormai da qualche anno, sta riuscendo ad aumentare il gap con le inseguitrici.

Secondo quanto riportato infatti gli utenti sarebbero in continuo aumento, con gli attuali 3 milioni che nel prossimo trimestre subiranno di certo un aggiornamento. Il merito è delle tante promozioni che si sono viste fino ad oggi, alternandosi tra loro a colpi di giga e prezzi molto bassi. Infatti attualmente Iliad mette a disposizione di tutti i nuovi utenti e non solo le sue offerte migliori, ovvero la Flash 120 e la Giga 80. Si tratta di due promo molto simili che però si differenziano sotto alcuni aspetti chiave.

Iliad promuove due offerte rispettivamente da 120 e 80 giga, c’è anche il 5G

Tanti utenti stanno cercando un nuovo gestore e di certo l’occhio non può che cadere sulle offerte proposte da Iliad sul suo sito ufficiale. Il nostro gestore proveniente dalla Francia mette a disposizione di chi arriva opportunità di altissimo livello.

In questo caso la Flash 120 e la Giga 80 dominano il panorama della telefonia mobile. La prima delle due permette di avere minuti senza limiti verso tutti, SMS senza limiti verso tutti e 120 giga di traffico dati sul web con il 5G. La seconda invece si differenzia visto che offre 80 giga in 4G per navigare sul web. I prezzi sono rispettivamente di 9,99 e 7,99 € al mese per sempre.