Iliad rilancia la sua offerta commerciale nel corso delle settimane estive. Il provider francese ha deciso di proporre a tutti i suoi abbonati una tariffa molto vantaggiosa come la Flash 120. Gli utenti che optano per questa ricaricabile avranno a loro disposizione un pacchetto con consumi no limits per chiamate e messaggi più 120 Giga per navigare in internet. Il prezzo previsto sarà di 9,99 euro.

Iliad, la promozione in alternativa alla Flash 120

In linea con gli altri mesi, la Flash 120 in queste settimane di Giugno non sarà l’unica promozione prevista per gli utenti di Iliad. Coloro che desiderano modificare il loro piano tariffario possono infatti accedere anche alla Giga 80.

La Giga 80 è entrata nel listino di Iliad come principale alternativa alla Giga 50. I clienti che attivano questa promozione pagheranno un costo mensile pari a 7,99 euro: i consumi prevedono chiamate senza limiti verso tutti, SMS infiniti e 80 Giga per la connessione internet. Nel pacchetto sono altresì inclusi anche 6 Giga per il roaming dai paesi UE.

La presenza della Giga 80 e della Flash 120 non cancellano però un’altra ricaricabile storica di Iliad, ossia Giga 40. In questo caso, i clienti avranno un ticket con chiamate senza limiti, SMS verso tutti e 80 Giga per la navigazione di rete. Il costo previsto ogni trenta giorni è di 6,99 euro.

La Flash 120 come la Giga 80 prevedono un costo di attivazione una tantum dal valore di 10 euro. Questo costo extra sarà necessario anche per la ricezione e l’attivazione della SIM. Fondamentale la portabilità da altro operatore o l’attivazione di un nuovo numero.