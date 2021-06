NeXXt Mobile e NeXXt Mobile Maxi, le offerte 5G proposte da Fastweb sia ai nuovi che ai già clienti, sono disponibili con la Promo Summer ancora fino al 22 Giugno 2021, salvo ulteriori proroghe.

La promozione, lanciata lo scorso 11 Giugno 2021, consiste in un raddoppio dei Giga messi a disposizione nei primi 3 mesi dalla data di attivazione, al termine dei quali tornano ad essere disponibili i bundle previsti di base. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Fastweb continua a raddoppiare i Giga fino al 22 giugno 2021

Per sottoscrivere le offerte con la Promo Summer, i clienti possono recarsi presso i negozi dell’operatore, accedere alla pagina dedicata sul sito ufficiale di Fastweb, prenotare un ricontatto telefonico online o contattare il Servizio Commerciale 146. La nuova SIM prevede un prezzo di 10 euro, ma in caso di adesione online, da FASTBOX o tramite Servizio Commerciale 146 non è richiesto alcun costo. Il costo di spedizione è invece pari a 5 euro, ma viene applicato solo da canale telefonico o agenzia.

In ogni caso, il cliente deve sostenere il costo relativo alla prima ricarica, che online o tramite Servizio Commerciale 146 risulta pari a 7,95 euro con NeXXt Mobile (10 euro in altri canali di vendita) e 10,95 euro con NeXXt Mobile Maxi (11 euro in altri canali di vendita). NeXXt Mobile offre ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e alcune destinazioni estere, 100 SMS verso tutti e 140 Giga di traffico dati fino in 5G per i primi 3 mesi, al prezzo di 7,95 euro al mese. Allo scadere dei 3 mesi promozionati, il traffico internet ritorna al suo quantitativo standard, ovvero 70 Giga ogni mese.

NeXXt Mobile Maxi offre ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e alcune destinazioni estere, 100 SMS verso tutti e 200 Giga di traffico dati fino in 5G per i primi 3 mesi, al prezzo di 10,95 euro al mese. Allo scadere dei 3 mesi con Promo Summer, il traffico internet ritorna al suo quantitativo standard, ovvero 100 Giga ogni mese. In caso di convergenza con le attuali offerte di rete fissa, con NeXXt Mobile Maxi è possibile ottenere uno sconto di 3 euro al mese, valido sia per i già clienti di rete fissa che per i nuovi clienti che effettuano l’acquisto contestuale. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.