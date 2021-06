Si espande ulteriormente la copertura della connettività 5G in Italia del noto operatore Fastweb. Nel corso delle ultime ore è stata infatti aggiornata la pagina ufficiale dell’operatore dove è riportata la lista completa delle città italiane coperte dalla nuova connettività di quinta generazione, superando attualmente quota 560.

Si incrementa la lista di città italiane coperte dal 5G di Fastweb

Il noto operatore Fastweb continua l’espansione della sua rete di quinta generazione nel territorio italiano. Come già accennato, infatti, l’operatore ha aggiornato la lista dei comuni italiani coperti dal 5G. Nello specifico, le città italiane attualmente coperte dal 5G di Fastweb hanno raggiunto quota 568.

Rispetto a prima, ora sono stati infatti aggiunti i seguenti comuni: Agrigento, Alessandria, Andria, Aosta, Ascoli Piceno, Asti, Avellino, Bari, Barletta, Bergamo, Biella, Bologna, Cagliari, Caltanissetta, Carbonia, Caserta, Catanzaro, Como, Cosenza, Cremona, Crotone, Cuneo, Enna, Ferrara, Grosseto, Iglesias, La Spezia, Latina, Lecce, Lecco, Livorno, Lodi, Lucca, Macerata, Mantova, Massa, Messina, Milano, Modena, Monza, Napoli, Novara, Oristano, Padova, Parma, Pavia, Pescara, Piacenza, Pisa, Ragusa, Rimini, Roma, Rovigo, Siracusa, Sondrio, Terni, Trani, Treviso, Udine, Varese, Venezia, Verbania, Vercelli, Viterbo.

Vi ricordiamo che con la nuova connettività di Fastweb si può navigare con una velocità massima di 1 Gbps in download e 150 Mbps in upload. Per farlo, però, è ovviamente necessario utilizzare uno smartphone in grado di supportare tale connettività. Tra questi, sul proprio sito ufficiale l’operatore indica i seguenti dispositivi: Oppo Reno 4 Pro 5G, Oppo Reno 4 5G, Oppo Reno 4 Z 5G, Oppo Find X2 lite, Oppo Find X2 Neo, Oppo Find X2 Pro, Oppo Find X3 Pro, Oppo Find X3 Neo, Oppo Find X3 Lite, Oppo A54 5G, Oppo A73 5G, Oppo A74 5G, Oppo A94 5G, Xiaomi Mi 10T Pro 5G, Xiaomi Mi 10T 5G, Xiaomi Mi 10T Lite 5G, Xiaomi Mi 10 5G, Xiaomi Mi 10 Pro 5G, Xiaomi Mi 10 lite 5G, Xiaomi Mi 11 5G, Huawei P40 Pro+ 5G, Huawei P40 Pro 5G, Huawei P40 5G, Huawei P40 Lite 5G, Huawei Mate 20 X 5G, Huawei Mate Xs, Huawei Mate 40 Pro, ZTE Axon 11 5G.