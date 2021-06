Il Doppio Sconto lanciato da Expert rappresenta sicuramente una delle più solide campagne promozionali dell’ultimo periodo, con le quali gli utenti possono approfittare di innumerevoli prodotti fortemente scontati.

Il volantino, come era lecito immaginarsi, risulta essere disponibile su tutto il territorio nazionale, nonché direttamente online sul sito ufficiale dell’azienda. In questo caso gli utenti avranno la possibilità di ricevere la merce presso il proprio domicilio, versando però un piccolo contributo per la consegna stessa (indipendentemente dalla cifra raggiunta).

Expert: il volantino è dietro l’angolo per tutti

Il volantino riserva graditissime sorprese per tutti i consumatori italiani, i prezzi sono bassi e risultano esser alla portata della maggior parte di noi. Il top di gamma da non perdere assolutamente di vista è chiaramente il Samsung Galaxy S21, uno smartphone di fascia altissima, di recente commercializzazione sul territorio nazionale, impreziosito da specifiche tecniche all’altezza della situazione. Il prezzo di vendita, pari a 799 euro, è perfettamente in linea con le nostre aspettative.

Molto allettante è inoltre quanto previsto per l’Apple iPhone 12, il prodotto risulta essere disponibile a 729 euro, una cifra di tutto rispetto in confronto al listino, e sulla base della recente commercializzazione in Italia.

Per conoscere da vicino tutti gli altri sconti, e per capire cosa Expert ha riservato per voi, dovete ricorrere all’apertura delle pagine che abbiamo deciso di inserire nell’articolo, troverete un lunghissimo elenco di sconti da non mancare assolutamente.