Gli sconti Europei sono ufficialmente sbarcati nei punti vendita di Euronics, portando con sé tantissimi prezzi bassi applicati direttamente sui migliori prodotti in circolazione.

Gli utenti che vorranno approfittare delle promozioni di euronics, devono comunque sapere che non sono più disponibili su tutto il territorio nazionale, ma sono differenziate in relazione al socio di appartenenza. La campagna descritta nell’articolo, ad esempio, è attiva solo ed esclusivamente nei negozi di proprietà del socio La Via Lattea, non sul sito ufficiale o da altre parti, fino al 30 giugno 2021.

Euronics: gli sconti Europei sono assurdi

I prodotti in promozione nel volantino Euronics sono davvero moltissimi, sono oltre 25 le pagine della campagna; per comodità focalizziamo l’attenzione solamente sulla telefonia mobile.

In questo caso sarà possibile acquistare gli ultimi Samsung Galaxy di fascia alta, ricevendo in cambio un rimborso del valore di 150 euro, elargito direttamente dall’azienda stessa. Volendo puntare a modelli più economici, il rimborso sarà di 30 euro, ma solo su galaxy A52/A72 o A32.



Molto interessati sono anche gli sconti applicati sugli ultimi Xiaomi, i quali sono perfettamente rappresentati da Mi 11 Lite 5g, in vendita a 399 euro, passando poi per Mi 11i 5G a 699 euro, oppure il top di gamma del 2021, quale è lo Xiaomi Mi 11, in vendita a 799 euro.

Questi sono solamente alcuni esempi di ciò che vi attende a tutti gli effetti da Euronics, se volete approfondire la conoscenza con la campagna, aprite quanto prima le pagine che trovate qui sotto nel dettaglio.