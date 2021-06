I prezzi attivati da esselunga sono sempre più interessanti e coinvolgenti, gli utenti si ritrovano ad avere la possibilità di spendere cifre ridottissime su ogni prodotto che sceglieranno di acquistare.

Se amate, o siete alla ricerca, dei prodotti Apple, non dovete assolutamente perdere di vista la nuova campagna promozionale di Esselunga, al suo interno potete trovare uno sconto molto importante. L’acquisto può essere completato solamente presso i negozi sul territorio, non online o da altre parti in Italia; purtroppo le scorte sono estremamente limitate, per questo motivo dovete affrettare la scelta.

Esselunga: nuove occasioni da non perdere

Le occasioni del volantino Esselunga si concentrano quasi esclusivamente sull’Apple iPhone 12, uno smartphone dalla qualità decisamente elevata, caratterizzato da specifiche tecniche all’altezza della situazione e della fascia di prezzo di posizionamento.

In particolare parliamo di un ampio pannello OLED da 6,1 pollici, la cui risoluzione raggiunge il FullHD+, accoppiato con 4GB di RAM, un processore octa-core, il riconoscimento del viso 3D, un sensore anteriore di buona qualità, due fotocamere posteriori e tanto altro ancora.

Il prezzo? ve lo diciamo subito, può infatti essere acquistato a 789 euro, almeno per quanto riguarda la variante da 128GB di memoria interna. Inoltre, come tuti i prodotti, viene commercializzato con garanzia legale della durata di 24 mesi, la quale dovrà sempre essere esercitata presso gli stessi punti vendita di acquisto, ed in versione completamente sbrandizzata (quindi gli aggiornamenti saranno rilasciati dal produttore, non da un operatore telefonico).