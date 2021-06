DAZN: orari nuovi per tutte le partite di Serie A e prezzi modificati

DAZN sta preparando tutto il necessario per la prossima stagione che di certo sarà quella del lancio finale della piattaforma. Nonostante siano oltre due anni che in Italia il colosso sta riuscendo ad ottenere grandi soddisfazioni, ora si potrà puntare sempre più in alto. Il campionato di calcio italiano infatti è finito per intero nelle mani del noto licenziatario live streaming, il quale dunque avrà 10 partite in esclusiva nazionale per tre anni.

La Serie A TIM dunque sarà disponibile solo su questa piattaforma e con tutte le partite di ogni turno di campionato in esclusiva. Ci saranno diversi cambiamenti a cui gli utenti dovranno abituarsi, anche se qualcuno ha paura di avere qualche disservizio durante la partita. DAZN infatti non sarebbe nuova a problematiche di trasmissione, anche se il colosso ha dichiarato di volersi affidare a nuovi partner pur di non incappare nei soliti problemi. Nel frattempo ci sono tanti cambiamenti che riguardano sia i prezzi di vendita che gli orari in cui saranno giocate le partite. Non sono mancate pertanto le polemiche da parte del pubblico.

DAZN: ecco cosa cambia tra orari e prezzi degli abbonamenti per il pubblico

DAZN modifica i prezzi dei suoi abbonamenti. Gli utenti dovranno pagare 29,99 € al mese, ma se si abboneranno a luglio potranno pagare 14,99 € per un anno. Ci sono poi coloro che risultano già abbonati al servizio, i quali potranno avere un prezzo esclusivo di 14,99 € al mese per 14 mesi. Nel frattempo grandi polemiche sono state sollevate per quanto riguarda gli orari.

Ci saranno quattro gare il sabato pomeriggio alle 14:30, 16:30, 18:30 e 20:45. Seguiranno cinque gare la domenica alle ore 12:30, 14:30, 16:30, 18:30 e 20:45. A chiudere il tutto il celebre Monday night alle ore 20:45.