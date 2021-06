CoopVoce annienta TIM e Vodafone con 3 promo fino a 50GB

Da quando i gestori virtuali riescono a gareggiare in tranquillità con i classici provider come Vodafone e TIM, la storia è cambiata. Gli utenti infatti hanno molte più possibilità quando vogliono cambiare gestore, ottenendo dunque soluzioni low cost ma che non vanno a gravare sulla quantità dei contenuti.

Un esempio perfetto per tutti potrebbe essere CoopVoce, un gestore che ha incontrato diverse difficoltà nell’affermarsi fino al 2007. La strategia poi è cambiata mettendo a disposizione del pubblico numerosi contenuti all’interno delle offerte che prima ne risultavano scarne. Ora infatti ci sono moltissimi minuti, SMS e giga con prezzi estremamente accessibili. Ha dimostrato ancora una volta sono le offerte della linea EVOLUTION, promossa ancora una volta da CoopVoce sul sito ufficiale. Le promozioni partono da un prezzo di 4,50 € al mese per sempre e dureranno almeno fino alla fine del mese di giugno.

CoopVoce, le tre offerte della linea Evolution sono pronte a battere la concorrenza: eccole con il pieno di contenuti

EVO 50

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

50 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: soli 9,50 euro al mese per sempre

EVO 10

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

10 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 5,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS