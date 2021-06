I nuovi Smart Days di Comet sono una meraviglia, una campagna promozionale davvero ricchissima di occasioni e di prezzi sempre più alla portata degli utenti che vogliono cercare di risparmiare al massimo.

La via più breve per risparmiare con Comet consiste nel recarsi personalmente in uno dei tantissimi punti vendita sul territorio nazionale, ma è comunque importante ricordare che gli stessi sconti sono da considerarsi attivi anche sul sito ufficiale, con spedizione gratuita presso il domicilio, solo con una spesa superiore ai 49 euro.

Comet: le offerte del momento sono da capogiro

Le offerte disponibili da Comet sono davvero moltissime, ed altrettanto varie tra di loro, osservandole da vicino notiamo la presenza di Galaxy S21 a meno di 800 euro, passando anche per altri top di gamma di pregevole fattura, come Oppo Find X3 Pro a 1149 euro, oppure un Find X3 Neo da 699 euro.

Per il resto la maggior parte dei modelli inclusi appartengono alla fascia media della telefonia mobile, come Oppo Reno Z 5G a 269 euro, Oppo A74 a 249 euro, Oppo A54 5G a 249 euro, Find X3 Lite a 389 euro, Oppo A94 5G a 349 euro, Oppo A15 a 119 euro, Motorola Moto G30 a 209 euro, Motorola Moto G10 a 169 euro, Motorola Razr a 1299 euro e similari.

Non potendovi riassumere in un unico articolo tutte le promozioni, vi raccomandiamo caldamente la visione delle pagine che potete trovare elencate nell’articolo, scoprirete da vicino i singoli prezzi e gli sconti che Comet ha deciso di attivare per tutti noi.