Il volantino Bennet è quasi da primato, al suo interno gli utenti possono davvero trovare occasioni a non finire, con prezzi sempre più bassi e convenienti per tutti.

L’unico modo per approfittare degli ottimi sconti è necessario recarsi personalmente nei punti vendita sparsi per il territorio nazionale, non sul sito ufficiale o da altre parti in Italia. Il volantino non presenta scorte limitate, quindi teoricamente potreste anche recarvi gli ultimi giorni e trovare ugualmente disponibilità di prodotti.

Bennet: ecco le nuove offerte speciali

Osservando da vicino la campagna promozionale di Bennet notiamo la presenza di tantissime occasioni da non lasciarsi assolutamente sfuggire, tra queste spicca chiaramente la presenza di un incredibile Apple iPhone 11, in vendita ad un prezzo quasi mai visto prima, soli 549 euro (per quanto riguarda la variante da 128GB di memoria interna).

Coloro che invece vorranno cercare di risparmiare al massimo, lo potranno fare avvicinandosi alla fascia media della telefonia mobile, magistralmente rappresentata da Samsung Galaxy A02s, disponibile a 129 euro, oppure i vari Galaxy S10 Lite a 299 euro, come anche Galaxy A22 a soli 167,40 euro.

Tutti i prodotti, come anticipato, sono distribuiti con garanzia legale della durata di 24 mesi, la quale dovrà essere esercitata in negozio; essendo sbrandizzati, inoltre, è prevista la possibilità di ricevere aggiornamenti tempestivi, senza dover attendere gli operatori telefonici.

Per ogni altra informazione in merito al volantino Bennet, e per scoprire quali sono gli sconti più interessanti dell’intera campagna promozionale, dovete aprire le pagine che abbiamo integrato per voi nell’articolo stesso.