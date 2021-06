Con l’arrivo della stagione estiva anche WindTre ha lanciato tantissime promozioni imperdibili. Tra queste spicca l’offerta WindTre Strar+; una promozione davvero da non lasciarsi sfuggire, specie se si è interessati ai Giga per la navigazione internet. Ma vediamola più nel dettaglio, ecco la sua offerta.

WindTre: scopriamo la promozione Star+

La nuova promozione lanciata da WindTre, la Star+ offre un piano tariffario molto goloso ad un prezzo davvero concorrenziale. Cominciamo dalle chiamate; l’offerta infatti comprende chiamate illimitate verso tutti, sia numeri fissi che mobili. Per quanto riguarda i messaggi invece la società nata dalla fusione di Wind e Tre Italia, anche in questo caso, offre un servizio senza limiti, con la possibilità di mandare messaggi verso tutti senza alcun costo aggiuntivo.

Passando al pacchetto internet viene il bello; la promozione infatti comprende ben 100 Giga di traffico internet con tecnologia 4G mensile per navigare in tutta tranquillità e senza il rischio di terminarli prima del tempo. A questo va aggiunto anche che il costo della promozione è di appena 7,99 euro al mese. Oltre alle spese mensili andrà però versato anche un contributo una tantum di 10 euro per l’acquisto della scheda SIM.

La promozione però non è disponibile per chiunque; Star+ infatti è riservata agli utenti di alcuni operatori telefonici nel caso in cui decidano di cambiare gestore per passare a WindTre. Nello specifico la promozione è riservata ai clienti di TIM, Vodafone e Iliad. Nel caso in cui vogliate effettuare il cambio di operatore basterà recarsi in uno degli store ufficiali dislocati su tutto il territorio nazionale.