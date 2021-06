wifi-italia-in-vacanza-naviga-gratis-grazie-alle-reti-federate

Dopo tanto lavoro finalmente l’estate è arrivata. Sei pronto per goderti il tanto meritato riposo? L’unico problema, quando si viaggia, è internet e spesso i Giga finiscono velocemente. Con WiFi Italia la connessione non sarà più un problema. Infatti in vacanza potrai navigare gratis grazie alle Reti federate disponibili su gran parte del territorio italiano. Ecco come funziona e tutte le istruzioni per accedere agli HotSpot gratuiti di WiFi Italia.

WiFi Italia: la soluzione per navigare gratis ovunque

WiFi Italia è un progetto che unisce in un’unica soluzione i punti di accesso disponibili, per una connessione internet gratuita, delle reti pubbliche già esistenti insieme a nuovi HotSpot. Di recente installazione vengono forniti a quei Comuni che hanno deciso di aderire all’iniziativa e in tutti gli ospedali e strutture sanitarie. Un esempio? Il tweet qui sotto riportato.

L’obbiettivo di questo progetto, gestito e guidato dal Ministero dello Sviluppo Economico, è quello di garantire a tutti i cittadini una connessione internet gratuita e di facile accesso semplicemente attraverso un’app. “Piazza WiFi Italia” unisce tutti in un’unica rete libera e gratuita disseminata su tutto il territorio italiano.

Puoi scoprire dove si trovano gli HotSpot e il loro raggio di copertura recandoti sul sito ufficiale, sezione “Il Network“. Una mappa interattiva ti indicherà tutti i punti di accesso più vicini alla tua posizione.

Scarica l’app e accedi alle Reti federate

Accedere alle Reti federate e sfruttare la connessione gratuita di WiFi Italia è molto semplice. Sul sito ufficiale si trovano i due link per scaricare l’app ufficiale disponibile sia per Android che per iOS.

Una volta installata sul proprio dispositivo sarà necessario seguire le istruzioni per la registrazione e il gioco è fatto. In pochi e semplici passaggi avrete accesso agli HotSpot gratuiti di WiFi Italia ovunque vi troverete, su tutto il territorio italiano. Ovviamente solo nei Comuni che hanno aderito all’iniziativa. Ma, come potrete notare dalla mappa, sono davvero tanti e presenti anche nelle principali mete turistiche.

Chi l’ha provata ora sa che quando viaggia, grazie a WiFi Italia, i Giga non servono più. Chissà che, trovandosi vicino a casa, possiate anche ridurre il piano dati collegato alla vostra SIM risparmiando qualche soldo ogni mese.