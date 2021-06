Da diversi mesi sono stati introdotti su WhatsApp i così detti messaggi effimeri, ovvero quei messaggi che si autodistruggono in automatico dopo 7 giorni dal loro invio. Stando a quanto è emerso in queste ore, sembra però che arriverà ben presto una ulteriore novità al riguardo.

WhatsApp introdurrà la disappearing mode per i messaggi effimeri

Nel corso delle ultime ore il noto sito WABetaInfo ha riportato l’arrivo di una ulteriore novità riguardante i messaggi effimeri dell’app di messaggistica di Mark Zuckerberg. Si tratta in particolare della disappearing mode. Quest’ultima è stata scovata nella versione beta di WhatsApp per Android, ovvero la versione 2.21.13.3 e, una volta attivata, renderà tutte le chat presenti effimere e quindi i messaggi presenti all’interno di queste chat si autodistruggeranno dopo 7 giorni.

Tuttavia, in questo modo gli utenti potrebbero dimenticarsi per sbaglio di aver attivato questa funzione e questo potrebbe creare dei problemi, dato che verrebbero così cancellati i messaggi anche quando non se ne avrebbe in realtà la necessità. Per questo motivo, sempre stando a quanto riportato sul sito, il team di sviluppo dell’applicazione sta elaborando una soluzione al problema.

Nello specifico, ogni chat con attiva la funzione disappearing mode avrà in alto un messaggio fisso che ricorderà della presenza di tale funzione. Così facendo, non si dovrebbe più correre il rischio di cancellare messaggi importanti. Per il momento, comunque, si tratta di una novità riguardante i messaggi effimeri che si trova ancora in fase di test. Dovremo attendere ancora per vederla arrivare ufficialmente sull’app ufficiale di WhatsApp.