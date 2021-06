Essendo in continuo aggiornamento, WhatsApp risulta una delle applicazioni più dinamiche in assoluto. La piattaforma di messaggistica istantanea più famosa al mondo migliora infatti anno dopo anno, introducendo numerosi update nel corso dei 365 giorni. Secondo quanto riportato i programmi per il futuro sarebbero molto interessanti, con tanti aggiornamenti pronti ad arrivare per modificare diverse funzioni ed introdurne delle altre.

Gli ultimi mesi sono stati davvero molto concitati ma impositivo, visto che le modifiche apportate alla piattaforma sono state tante. Una di queste ha riguardato soprattutto le note vocali, le quali ora non sono più un problema perché odiava stare ore intere attaccato allo smartphone per ascoltare vocali interminabili. È infatti possibile velocizzare adesso le note fino a due volte in più, con le tempistiche che quindi potranno essere anche dimezzate. Ci sono però alcuni altri aggiornamenti in arrivo, i quali potranno mettere gli utenti WhatsApp in condizione di avere sempre di più.

WhatsApp: ecco quali sono gli aggiornamenti programmati per il futuro prossimo

Gli sviluppatori di WhatsApp sono al lavoro, soprattutto negli ultimi tempi. Sembra infatti che la nota applicazione di messaggistica istantanea stia per riportare un nuovo aggiornamento molto atteso. Si tratta della possibilità di utilizzare il proprio account su un numero di dispositivi multiplo in contemporanea.

Questa richiesta era stata fatta dagli utenti anni fa e ora sembrerebbe essere in dirittura d’arrivo. Stando però le ultime notizie ci sarebbe anche la possibilità di vedere altre due nuove aggiunte. Si tratta della Disappearing mode e della View Once. La prima permetterà di far scomparire i messaggi dopo un periodo di tempo a scelta tra un giorno e sette giorni, mentre la seconda permetterà come su Instagram di vedere i contenuti multimediali ricevuti solo in quel momento e mai più.