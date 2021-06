Gli sconti attivati da Trony sono veramente assurdi, ma sopratutto pieni zeppi di occasioni da non perdere di vista, nell’idea di riuscire a risparmiare sempre il pi possibile su ogni acquisto effettuato.

La campagna promozionale che andremo a raccontarvi, è importante ricordarlo, risulta essere disponibile solo in alcuni negozi in Italia, in particolare dislocati nelle regioni Piemonte, Toscana, trentino-Alto Adige e presso Affi, con acquisti effettuabili entro e non oltre il 30 giugno 2021.

Trony: attenzione alle offerte sono molto speciali

I prodotti in promozione da trony sono davvero moltissimi, e sopratutto estremamente vari tra di loro. Osservando da vicino il brand Samsung, ad esempio, possiamo trovare Galaxy A52, Galaxy A72, Galaxy A32, Galaxy S21 5G (a cui aggiungere il rimborso di 150 euro di Samsung), Galaxy S20 FE, Galaxy A12 e Galaxy A02s.

Le alternative sono comunque rappresentate da smartphone di tutto rispetto, annoveriamo infatti Motorola Moto G30 a 219 euro, Motorola G10 a 179 euro, Alcatel 1S 2020 a 99 euro, Vivo Y20s a 159 euro, Vivo Y72 a 329 euro o Vivo Y70 a 219 euro, passando anche per Xiaomi Mi 11 Lite 5G a 399 euro, Xiaomi Redmi Note 10 5G a 249 euro, Oppo A53s a 179 euro, Oppo Find X3 Lite a 429 euro.

Il volantino trony non si ferma qui, osservando da vicino la campagna promozionale si possono trovare anche tante altre occasioni legate a categorie merceologiche completamente differenti. Per questo motivo non dovete fermarvi alla lettura del nostro articolo, ma proseguite con la visione delle pagine che potete trovare indicate qui sotto.