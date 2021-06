TIM guarda alla stagione estiva come ad un periodo particolarmente florido dell’anno. Il gestore vuole rilanciare la sua offerta commerciale proprio in questo periodo, proponendo delle tariffe alternative ad Iliad ed alla sua principale promozione: la Flash 120.

Nel dettaglio, TIM mette a disposizione degli utenti non una, ma bensì due tariffe low cost. La prima occasione è garantita dalla promozione Gold Pro. Gli abbonati che scelgono di sottoscrivere questa ricaricabile riceveranno chiamate senza limiti, SMS infiniti e 70 Giga per la connessione internet. Il prezzo previsto ogni mese è pari a 7,99 euro.

L’altra vantaggiosa promozione di TIM per tutti i suoi clienti si chiama Steel Pro. I clienti che andranno ad attivare la Steel Pro di TIM, in tale circostanza, riceveranno chiamate senza limiti, SMS da inviare a chiunque e 50 Giga per la connessione internet. Il costo mensile è invece di 6,99 euro ogni trenta giorni.

Per gli utenti è prevista una quota di attivazione dal valore di 10 euro. Così come per altre ricaricabili low cost di TIM, anche in questa circostanza gli utenti dovranno effettuare la portabilità del loro attuale numero da Vodafone, WindTre, Iliad e altri gestori virtuali.

Attenzione particolare anche alle condizioni di acquisto per la SIM e per la ricaricabile. Coloro che sono interessati all’attivazione dovranno recarsi necessariamente in uno degli store ufficiali di TIM sul territorio nazionale. Gli utenti invece, per ora, non potranno beneficiare dell’attivazione online. Le tariffe sono disponibili in edizione limitata nei diversi punti vendita.