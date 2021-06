I fan di The Witcher possono finalmente sorridere, la seconda stagione dello show targato Netflix sembra ormai pronta a sbarcare sulle nostre TV. La serie, ispirata dai libri dello scrittore polacco Andrzej Sapkowski, è sbarcata sulla piattaforma di streaming nel 2019 e fin da subito ha riscosso un enorme successo. Poi, come tutti ormai sapranno, è arrivato il 2020, annus horribilis per eccellenza, portando con se la pandemia di Covid-19.

Le restrizioni agli spostamenti, il lockdown e il contagio di Henry Cavill, per fortuna in forma asintomatica, hanno causato parecchi ritardi nelle riprese della seconda stagione dello show. Adesso però sembra che il tempo perso sia stato recuperato; sui canali social di Netflix infatti è apparso il primo teaser trailer della seconda stagione dello show.

The Witcher: la seconda stagione si avvinca

La seconda stagione di The Witcher ormai sembra davvero dietro l’angolo. Il primo teaser trailer pubblicato sui canali social di Netflix ne è la conferma. Nel breve video comparso qualche giorno fa possiamo notare il personaggio di Ciri che sembra debba affrontare un percorso di crescita per comprendere meglio il mondo che la circonda.

Ma le buone notizie per i fan di The Witcher non finiscono qui; arriva un’importante annuncio sia da Netflix che da CDPR, la casa di produzione di videogiochi. Le tue società infatti hanno deciso di creare un evento in collaborazione che avrà luogo il 9 di luglio. Siamo sicuri che al Witchercon, questo il nome scelto, arriveranno tante novità sul mondo dello strigo più amato di tutti i tempi.