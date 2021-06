L’attesa per l’uscita dei nuovissimi episodi di Stranger Things sta salendo vertiginosamente. La serie TV di Netflix ambientata negli anni ’80 ed ora è giunta alla stagione numero 4.

Le difficoltà dovute al Covid non sono state di certo poche, tant’è che le riprese sono state rimandate varie volte prima di essere riprese definitivamente. Attualmente, la data di uscita non è stata ancora resa ufficiale, ma è possibile che bisognerà aspettare fino al 2022.

Nel frattempo, sono stati rilasciati vari teaser e foto provenienti dal set, le quali ci consentono di andare a fantasticare su tutto quello che succederà ai protagonisti. Il mese scorso, Netflix aveva ufficialmente pubblicato un video di pochi secondi che andava a ritrarre Undici intrappolata in un laboratorio, con una porta con su scritto “11”. Molti pensano possa essere un flashback.

Stranger Things 4: Undici è davvero in pericolo?

Undici potrebbe essere in serio pericolo nella nuova stagione della serie TV statunitense. Infatti, in base alle ultime foto uscite dal set (in basso), pare che sia palese che Undici sia in pericolo: si vede la protagonista su una barella con due paramedici che la trasportano verso l’ambulanza. È molto difficile capire nel dettaglio il contesto delle scena e quello che sia capitato, ma può essere qualcosa legato a ciò che abbiamo detto prima.

Tuttavia, ci sono alcune persone che pensano che si tratti di una scena attuale, con gli altri protagonisti dello show chiamati in causa per andare a salvare la ragazza. Dunque, non è ancora detto se sia un qualcosa che riguarda il presente o un flashback.