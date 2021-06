Secondo recenti indiscrezioni trapelate sul web, il social network Snapchat starebbe lavorando ad una nuova ed interessante funzione per noi utenti.

Uno screenshot postato su Twitter da Alessandro Paluzzi, celebre sviluppatore e software-leaker, rivela che Snapchat sta lavorando alle reazione ai messaggi nelle chat. Dalla foto possiamo evidenziare le varie reazioni messe in alto sopra il messaggio.

Snapchat al lavoro sulle reazioni ai messaggi

Da notare inoltre che lo screenshot in questione è stato preso da un telefono Android e non è un segreto che Snapchat non prediliga il sistema operativo di Google dato che molte delle funzioni presenti su iOS faticano ad arrivare sui telefoni rivali. Dalla conversazione su Twitter emerge però che la nuova funzione con le reazioni sia in sviluppo sia su Android che iOS e speriamo quindi che la funzione possa uscire in contemporanea su entrambe le piattaforme.

Negli ultimi giorni la piattaforma in questione ha lanciato un nuovo filtro, diventato virale nel giro di poche ore, stiamo parlando del filtro in stile Frozen. I filtri in stile Disney sono da sempre uno dei grandi trend di Snapchat. Nell’Agosto 2020, ad esempio, l’App ha guadagnato 28.5 milioni di installazioni, il traguardo migliore dopo quello di Maggio 2019, quando le installazioni sono state oltre 41 milioni. Ma lasciateci pure dire che non è stato affatto un caso.

Proprio all’inizio di Agosto, infatti, Snapchat aveva lanciato il filtro “Cartoon Face“, con cui gli utenti si sono divertiti a dare un aspetto “Disneyano” ai propri animali domestici. Nel giro di pochi mesi, l’hastag #disneydog ha raggiunto le 40.9 milioni di visualizzazioni sulle piattaforme social. E non c’è da stupirsi che il nuovo filtro di Snapchat in stile Frozen abbia colpito ancora.