Sono in arrivo importanti novità per tutti gli appassionati che attendono la release per le nuove puntate de La casa di carta. Negli ultimi giorni, infatti, Netflix ha anticipato l’arrivo delle nuove puntate per la serie tv spagnola, divenuta oramai un cult in tutto il mondo.

La casa di carta, ecco l’annuncio di Netflix

In linea anche con i lavori di altre produzioni cinematografiche e seriali di questi ultimi mesi, anche La casa di carta ha avuto a che fare con una serie di ritardi dovuti ai protocolli previsti dalle autorità per la pandemia.

Rispetto ad un quadro di continui rinviii è però arrivato un annuncio che farà piacere a gran parte del pubblico: Netflix ha infatti comunicato via social (sui canali di Facebook e di Instagram) l’avvenuta fine delle riprese. Il set per gli episodi della quinta stagione de La casa di carta è stato quindi ufficialmente chiuso.

La notizia di fine delle riprese per la La casa di carta si unisce ad un annuncio precedente sempre di Netflix. La tv streaming, sempre attraverso i suoi social, aveva già diffuso una locandina promozionale della serie tv, con l’emblematica data del 2021.

Purtroppo, ad oggi, non ci sono certezze circa le date di diffusione per i nuovi episodi de La casa di carta. Le ipotesi che circolano tra gli addetti ai lavori, parlano di un possibile arrivo entro Settembre 2021. Al tempo stesso però i tempi potrebbero slittare in avanti.

L’attesa per i clienti di Netflix, intanto, sarà ingannata da altri titoli, tra gli episodi della quinta stagione di Lucifer e le nuove puntate di Élite.