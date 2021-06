la-casa-di-carta-continuano-le-sorprese-per-i-fan-di-questa-serie-netflix

La Casa di Carta non finisce mai di stupire i suoi fan. Non solo per l’arrivo dei nuovi episodi della quinta stagione e che hanno fatto penare a tutti gli spettatori, ma anche per altre interessanti sorprese che impegneranno tutta l’estate ormai avviata. Se siete curiosi di sapere cosa bolle in pentola, non potete perdervi questo nostro articolo su La Casa di Carta.

La Casa di Carta 5: le ultime novità

Le ultimissime novità de La Casa di Carta 5 ormai le conoscono tutti. La quinta e ultima stagione sarà pubblicata da Netflix sulla piattaforma in due parti, e ciò non è piaciuto ai fan:

la prima parte dal 3 settembre 2021 con 5 episodi disponibili;

dal con 5 episodi disponibili; la seconda parte dal 3 dicembre 2021 con gli ultimi 5 episodi.

Come confermato, sarà il finale di stagione, quindi tutti i fan si aspettano una “season” davvero emozionante. Tra l’altro l’ha promesso proprio Álex Pina alzando così l’aspettativa ai massimi livelli. Ma non è solo questa la novità de La Casa di Carta.

Un evento immersivo vi terrà impegnati tutta l’estate

Netflix, in collaborazione con Fever, ha pensato di realizzare un evento immersivo nelle principali città del mondo: La Casa di Carta: The Experience. Si tratta di un’occasione unica per tutti gli appassionati di questa serie TV che potranno entrare letteralmente nella banda e farsi guidare dal Professore.

Obbiettivo, per quanto abbiamo potuto capire dalle poche notizie in merito, sarà quello di rubare l’oro. Una sorta di gioco in prima persona dove i partecipanti dovranno indossare la tuta rossa e la maschera Dalì. Interagiranno anche con alcuni personaggi del cast de La Casa di Carta e, al termine del gioco, che durerà circa 60 minuti, saranno intrattenuti con un aperitivo e la possibilità di acquistare i gadget della serie TV.

L’evento, in Italia, si terrà a Roma e a Milano. Le iscrizioni sono aperte, ma i biglietti non sono ancora disponibili all’acquisto. Collegandosi al pagina ufficiale dell’evento di Fever è possibile selezionare la città interessata. In questo modo si potrà procedere con la registrazione all’evento La Casa di Carta: The Experience.