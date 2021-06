Sino alla fine del mese i clienti di Iliad potranno beneficiare di una serie di iniziative molto vantaggiose. Sul sito del gestore inglese è proposto un nuovo listino di offerte, con la Flash 120 a rappresentare la migliore iniziativa sul mercato.

Iliad, le reti 5G e la nuova tariffa garantita per gli utenti

Questa ricaricabile di Iliad prevede un pacchetto con chiamate senza limiti, SMS infiniti e 120 Giga per navigare in internet. Il prezzo previsto per il pagamento ogni trenta giorni è pari a 9,99 euro.

Questa ricaricabile allo stato attuale rappresenta la migliore promozione nel campo della telefonia mobile, sia per le soglie di consumo che per i costi mensili. Agli utenti sarà chiesto in aggiunta al prezzo finale solo ed esclusivamente una quota di 10 euro per il rilascio della SIM.

La Flash 120 di Iliad si completa inoltre con una serie di servizi aggiuntivi molto vantaggiosi per i clienti. Una delle migliori caratteristiche di tale promozione è ad esempio la tecnologia 5G. Con una grande e rivoluzionaria sorpresa commerciale, Iliad ha deciso di garantire al suo pubblico le reti internet di nuova generazione completamente a costo zero. La scelta del gestore francese va in controtendenza con le politiche di TIM e Vodafone che vincolano i loro abbonati a quote extra per il 5G.

Allo stato attuale, il 5G di Iliad rappresenta una sorpresa in almeno 20 città italiane. Il gestore ha previsto copertura, tuttavia parziale, di città come Milano, Roma, Firenze, Bologna, Torino. L’obiettivo è quello di raggiungere ulteriori città entro la fine dell’anno.