Il volantino attuale, come i pregressi aziendali, risulta essere disponibile pressochè ovunque in Italia, senza distinzioni o limitazioni di alcun tipo. Gli utenti potranno accedere ai medesimi prezzi anche online sul sito ufficiale dell’azienda, ricevendo la merce, a pagamento, presso il proprio domicilio.

Expert: il volantino è inaspettato e molto ricco

I prodotti in promozione da Expert soddisfano appieno le esigenze e le richieste dei consumatori italiani, è infatti possibile pensare di acquistare un Samsung Galaxy S21, nella variante da 128GB di memoria interna, pagandolo solamente 799 euro (da considerare anche il rimborso dell’azienda stessa).

Nell’eventualità in cui foste maggiormente interessati ai prodotti Apple, allora non dovrete perdere di vista l’ultimo iPhone 12, uno smartphone di pregevole fattura, impreziosito da specifiche tecniche ed un prezzo abbordabile, in quanto saranno necessari solamente 729 euro per il suo acquisto.

Le altre proposte del volantino Expert abbracciano la fascia intermedia della telefonia mobile, nella quale possiamo abilmente trovare Samsung Galaxy A32, Xiaomi Redmi Note 10, Xiaomi Redmi Note 9, Oppo A52 o Redmi Note 9, tutti in vendita a meno di 400 euro.

Essendo la campagna promozionale molto più vasta di quanto scritto nell’articolo, consigliamo l’apertura delle pagine che potete trovare nel nostro articolo, troverete un lunghissimo elenco di offerte veramente ricche ed interessanti.